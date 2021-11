Qualità Vita, ecco le città italiane dove si vive meglio: Parma al 1° posto, Roma al 54esimo, Crotone ultima

Come ogni anno, da 23 stagioni, è stata stilata la classifica delle città d’Italia con la migliore qualità della vita da ItaliaOggi e l’Università La Sapienza: una lista delle città italiane in ordine graduale in base alla vivibilità dal nome Qualità Vita.

Dopo anni di staffette tra Pordenone e Trento, quest'anno rispettivamente nona e seconda, è la provincia di Parma a conquistare la vetta (nella scorsa edizione al 39° posto). A chiudere è Crotone, che scivola solo di una posizione rispetto allo scorso anno. Oltre a quella di Parma, sorprendono anche le scalate di Bolzano (dall'ottava alla terza posizione), Bologna (era 27ª ora è quarta) e Milano, che guadagna quaranta posizioni (dalla 45ª alla quinta), così come Trieste (al settimo posto dal 40°). Non da meno il salto che ha fatto Firenze: da 31ª a sesta. Roma è invece al 54esimo posto contro il 50esimo posto di un anno fa.