Ketchup americani arrivano in massa sulle spiagge Pugliesi: da dove vengono?

Centinaia di bottigliette di Ketchup americano stanno arrivando sulle coste pugliesi con le mareggiate invernali. Da dove vengono? Un mistero ancora non chiarito. A denunciare lo strano fenomeno è la pagina "Archeoplastica", un progetto nato nel 2021 per sensibilizzare le persone sui rischi che i rifiuti in plastica rappresentano per l'ambiente. Il fondatore Enzo Summa, 41enne di Ostuni, ogni giorno perlustra le spiagge della provincia di Lecce per raccogliere i residui di plastica che il mare restituisce. Trova di tutto: barattoli di crema degli anni '80, pettini e spazzolini. Ma non aveva mai visto un fenomeno come quello di quest'anno. «In diverse spiagge, soprattutto del sud della Puglia ho cominciato a notare l'arrivo di decine di barattoli di ketchup, tutti della stessa marca. Alcuni sono vuoti, altri hanno ancora il prodotto e molti sono scaduti, ma da poco tempo» racconta.