Premierato, cartelli di protesta esposti al Senato: approvato l'articolo 5 con elezione diretta

Proteste sul premierato in Aula delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli con la scritta «Parlamento con bavaglio» a causa dell'esaurimento dei tempi concessi. La vicepresidente Licia Ronzulli ha sospeso la seduta. Le opposizioni hanno esaurito le 13 ore complessive loro concesse e i capigruppo hanno ripetutamente chiesto che venisse concesso ulteriore tempo. Quando mancavano solo cinque emendamenti alla fine dell'articolo 5, il cuore del ddl, ha preso la parola il capogruppo del Pd Francesco Boccia chiedendo la convocazione di una capigruppo urgente per affrontare la richiesta. La vicepresidente Licia Ronzulli ha replicato dicendo che la capigruppo era già convocata per le 13 e che in quella sede si sarebbe affrontata la questione. A quel punto è partita la protesta, con i senatori delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli, alcuni ironici come «Ed è subito Pera». Molti cartelli contenevano il concetto del bavaglio («imbavagliati», «bavaglio alla democrazia», «parlamento imbavagliato») mentre alcuni senatori hanno mostrato un cartello con le ultime parole pronunciate da Matteotti alla Camera nel suo intervento il 4 giugno 2024: «a me no». Con la sospensione della seduta tutti i senatori dell'opposizioni hanno abbandonato l'aula.

La ripresa della seduta

Dopo le proteste delle opposizioni, il Senato ha ripreso il voto degli emendamenti all'articolo 5 del ddl sul premierato. La maggior parte dei senatori dell'opposizione è rimasta fuori dall'Aula. In rapida successione sono stati bocciati gli ultimi due emendamenti all'articolo 5, che introduce il principio dell'elezione diretta del premier. Sono iniziate dunque le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi su questo articolo.

Approvato l'art. 5

Il Senato ha approvato l'articolo 5 del ddl sul premierato, il cuore del provvedimento, che introduce il principio dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. A favore hanno votato i gruppi di maggioranza, mentre le opposizioni hanno abbandonato l'aula per protesta. Il testo non dice come verrà eletto il Presidente del Consiglio rinviando ad una successiva legge ordinaria, punto criticato dalle opposizioni. «Il Presidente del Consiglio - afferma il testo che riscrive l'articolo 92 della Costituzione - è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente». «La legge - afferma ancora il ddl - disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura». La riforma stabilisce poi che «Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» .