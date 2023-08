PNRR, Schlein: «Noi ci siamo, vogliamo metteri alla stanga per evitare tagli»

«Noi ci siamo» per portare avanti il Pnrr. «Prendete atto delle difficolta che avete. Noi tifiamo e tiferemo sempre per Italia ed Europa, vogliamo metterci alla stanga, come ha detto il Presidente Mattarella. A voi la possibilità di mettervi in ascolto con umilta delle preoccupazioni di sindaci, regioni, categorie economiche e parti sociali. Lavoriamo insieme ed evitiamo tagli per non perdere un’occasione storica». Così la segretaria del Pd Elly Schlein durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del ministro Fitto sull’attuazione del Pnrr.