Pescara, ultimo abbraccio al piccolo Luca, travolto dal trattore

Ultimo abbraccio a Luca Di Mastrogiurato nella chiesa della Visitazione di Maria in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Pescara. Il bambino di 4 anni è stato investito domenica scorsa dal trattore condotto dal papà. Ieri mattina la pm Marina Tommolini ha firmato il nulla osta per la restituzione del piccolo alla famiglia che ha fissato per questa mattina i funerali. Immenso il dolore e l'incredulità per una tragedia inaccettabile. (foto Max Schiazza)