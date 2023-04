Trentino, orso appare vicino alla pista ciclabile. «Peccato che non avevamo il fucile»

''Peccato che non avevamo il fucile''. Così l'utente che ha caricato le immagine di un orso apparso vicino alla pista ciclabile a Malosco, in Trentino. L'animale si trovava vicino al bosco all'altezza della ciclabile Ronzone-Malosco, che parte da via Regole (dove tra l'altro c'è un posto che si chiama Villa Orso Grigio e non a caso) ed arriva poi sopra Fanti. La reazione dell'utente ha sollevato le polemiche.