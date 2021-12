La scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni accusati dell'omicidio di Niccolò Ciatti, è legata, in base a quanto si apprende, all'annullamento della misura per difetto di procedibilità nei confronti dell'uomo. I giudici della Corte d'Assise hanno ritenuto infatti che Bissoultanov non era presente sul territorio italiano quando è stata emessa la misura di custodia cautelare nei suoi confronti.