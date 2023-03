Novara, incendio in un'azienda chimica: fumi tossici verso la Lombardia

Fumi tossici sprigionati da un incendio divampato nell'azienda chimica Kemi, nell'area industriale di San Pietro Mosezzo, vicino a Novara. Nell'azienda che tratta solventi chimici lavorano una cinquantina di persone e quando è scoppiato il rogo erano presenti una trentina. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Il vento sta spostando la nube nera verso la Lombardia e il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha invitato tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa, «se non strettamente necessario». Le esplosioni udite nei primi momenti dello scoppio sarebbero dovute a tombini saltati.

Novara, incendio in un'azienda chimica: esplosioni e altissima colonna di fumo nero. Il sindaco: «Rischi per la salute, finestre chiuse». Operai salvi