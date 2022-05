Napoli, due sorelle sfregiate con l'acido: è caccia a tre ragazze fuggite a bordo di uno scooter

Sono state affiancate da tre scooter con a bordo ragazzi e ragazze. Poi una di queste ha lanciato loro addosso dell'acido contenuto in una bottiglia. È successo a Napoli la scorsa notte, lungo il corso Amedeo Savoia: le vittime due sorelle di 24 e 17 anni che sono rimaste ustionate. Poco dopo l'una, erano in strada quando - hanno raccontato alla Polizia - sono state avvicinate da altre ragazze che, senza apparente motivo, avrebbero lanciato contro di loro dell'acido e poi si sarebbero allontanate a bordo di tre scooter. Le giovani sono state ricoverate al Cardarelli per ustioni al volto e al braccio ma non sono in pericolo di vita. Questa mattina, 30 maggio sono state dimesse e presto si recheranno in Questura per deporre la loro testimonianza.