Morta Nonna Giovanna, la star di TikTok carbonizzata in un camino: aveva 91 anni

Addio a Nonna Giovanna. La 91enne, molto popolare su TikTok, è stata trovata carbonizzata dopo essere caduta dentro il caminetto acceso nella sua casa a Navacchio, frazione del comune di Cascina (Pisa). Il cadavere di Giovanna Capobianco è stato trovato dalla figlia, che ha chiamato il 118 in un tentativo di soccorso inutile. Un colpo di sonno o un malore potrebbero aver provocato la perdita di equilibrio dell'anziana che è finita nel camino, le cui fiamme non le hanno lasciato scampo. Al momento dell'incidente domestico - nella serata di mercoledì 23 novembre - era sola nell'abitazione in via di Visignano.