Milano, omicidio Dimitry Simone Stucchi: scattano gli arresti

Le immagini dell'operazione che ha portato all'arresto di 24 persone nella provincia di Milano e Monza Brianza. È il risultato dell'indagine sull'omicidio di Dimitry Simone Stucchi, un 21enne che fu accoltellato nel corso di una violenta rissa tra bande il 29 settembre 2021. Sono state emesse ordinanze per 5 minorenni (di cui 2 destinatari in carcere, 2 al collocamento in comunità e 1 all'obbligo di permanenza in casa) e per 19 maggiorenni (di cui 7 destinatari di custodia in carcere e 12 agli arresti domiciliari).