Giorgia Meloni e Charles Michel, l'incontro prima del Consiglio Ue del 9 e 10 febbraio

L'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è tenuto oggi a Roma (30 gennaio 2023, ndr). «Ho incontrato il presidente Michel per la prima volta lo scorso 3 novembre, in occasione della prima visita istituzionale del governo proprio a Bruxelles, per incontrare i massimi vertici» dell'Ue, «poi ci siamo visti varie volte negli appuntamenti» dell'Unione, «oggi questa visita è in vista della preparazione del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio», fissato su «materie importanti e sensibili e dimostra l'attenzione per la posizione italiana. Ci saranno alcune sfide per noi cruciali, come lo sono per l'Europa intera, in particolare sui temi economici e sull'immigrazione». Così il premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel