Meloni illustra la manovra dopo l'approvazione della legge di bilancio

«Abbiamo preso impegni in campagna elettorale sul taglio del cuneo fiscale, il reddito di cittadinanza, la norma 'più assumi e meno paghì, le pensioni minime» ha detto la presidente Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo l'approvazione della legge di bilancio «Stiamo iniziando un lavoro e per me sono impegni che vanno concepiti nell'orizzonte della legislatura. Ma sono contenta che nella prima manovra si sia aperto un varco su tutte le misure che caratterizzano le scelte politiche di questo governo, ne vado molto fiera»