Alluvione Marche, a Barbara i funerali del piccolo Mattia Luconi

I bambini con una rosa bianca in mano per dare l'ultimo saluto a Mattia Luconi, 8 anni, travolto e ucciso dalla piena del Nevola la sera del 15 settembre a Castelleone di Suasa (Ancona). È arrivato nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara (Ancona), il feretro bianco del bambino, coperto di corone di fiori bianchi, che sono state deposte in quantità anche davanti all'altare della chiesa gremita di gente. L'arrivo del feretro è stato accolto da un silenzio irreale, tra le lacrime discrete dei presenti. Tutti i famigliari - tra cui il padre Tiziano, la madre Silvia - hanno accompagnato la bara dentro la chiesa. Ad attenderla anche i sindaci di Barbara, San Lorenzo in Campo e Castelleone di Suasa, con i gonfaloni di Barbara e San Lorenzo retti dagli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco in 'picchettò davanti all'ingresso della chiesa.

Mattia Luconi, fissati i funerali del bambino morto durante l'alluvione nelle Marche