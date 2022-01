Mattarella trasloca da Palermo a Roma: divani e mobili davanti alla sua casa siciliana

È iniziato questa mattina il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla sua abitazione di via Libertà a Palermo alla nuova casa presa in affitto a Roma. Da ore una ditta di traslochi sta portando fuori dall'appartamento al sesto piano del Capo dello Stato divani e alcuni mobili che verranno portati a Roma. Il Presidente, come si apprende, è nella sua abitazione. E non dovrebbe uscire. Seguirà quindi da casa i primi scrutini per il suo successore. Ieri Mattarella aveva ricevuto molti applausi da un gruppo di cittadini, che hanno atteso l'uscita del Capo dello Stato dalla Legione Carabinieri Sicilia, in corso Vittorio Emanuele a Palermo, dove Mattarella aveva assistito alla santa Messa celebrata dal cappellano militare. «Grazie, Presidente», gli hanno gridato.