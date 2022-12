Mattarella ancora positivo al Covid, gli auguri ai militari da remoto: «Italia orgogliosa delle sue forze armate»

«Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare e singolare di collegamento e per la mancata presenza lì, ma per quanto ancora solo lievemente, sono tuttora positivo al Covid e volevo evitare di trasmetterlo». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel videomessaggio rivolto alle forze armate, stavolta dal Quirinale e non dal Centro operativo interforze proprio a causa del covid. «Tuttavia non volevo rinunciare a questo appuntamento che considero di grande importanza per la Repubblica -.ha aggiunto il presidente - È un'occasione in cui si sottolinea come passare le feste lontano da casa sia un sacrificio, ma anche un'occasione per rimarcare ai nostri cittadini l'importanza del contributo delle forze armate alla sicurezza, ma anche alla pace e stabilità internazionale».