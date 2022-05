Tragedia nelle strade di Trento. Ugo Beltrammi, 49 anni e Silvia Ruscelli, 47, hanno perso la vita il 20 maggio in un incidente fra Dro e Pietramurata, all’altezza del “Sass del Diaol” (Trento). Per cause ancora da verificare - forse una manovra azzardata - la loro moto si è scontrata con un camion e sono morti sul colpo. La coppia, originaria di Sarsina (Forlì - Cesena) era in viaggio verso Trento per assistere al concerto di Vasco Rossi. Lasciano tre figlie minorenni.