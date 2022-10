Marco Morosini, a 25 anni laureato e con master «Faccio il bidello almeno è uno stipendio fisso»

Ha una laurea e un master ma ha scelto di lavorare come collaboratore scolastico, cioè bidello. La storia di Marco Morosini, 25 anni, laureato magistrale in scienze della comunicazione (110 e lode) e con un master in Marketing - anch'esso con il massimo dei voti - sta facendo discutere. Il ragazzo, orginario di Macerata subito dopo la laurea aveva mandato il curriculum per lavorare come personale collaboratore a scuola. Durante la pandemia nel 2020 era arrivata l'assunzione per una supplenza del bidello all'Istituto di Infanzia Aldo Moro a Recanati stipendio lordo da 1300 euro con 36 ore settimanali.