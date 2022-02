Ludwig, il duo di serial killer composto da Wolfgang Abel e Marco Furlan

Per la prima volta la sigla neonazista Ludwig, firma di una serie di orribili omicidi iniziati nel 1977, torna sulla cronaca non per uno strascico giudiziario, ma per una svolta nel percorso interiore di Marco Furlan, uno dei due serial killer. L'uomo, oggi 61 anni, finita da tempo di scontare la pena di 27 anni cui era stato condannato assieme all'altra 'manò di Ludwig, Wolfang Abel, ha avuto un incontro con Papa Francesco, nel 2018, a Roma, ed a lui ha chiesto perdono per i suoi crimini, piangendo nelle braccia del Pontefice.