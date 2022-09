Ostra, abitanti al lavoro per salvare il salvabile

Fango, polvere e cielo che minaccia pioggia accompagnano il risveglio di Pianello di Ostra, la frazione più colpita dall'alluvione che si è abbattuta sulle Marche. Già alle prime luci dell'alba gli abitanti sono di nuovo al lavoro per salvare il salvabile dall'interno delle abitazioni e rimuovere i detriti nelle strade. Lungo la via che corre parallela al fiume Misa, quella dove sono morte quattro persone, lo scenario è catastrofico. Nei cortili e lungo la strada ci sono cumuli di vita spazzata via dalla bomba d'acqua. Lavatrici, letti, televisori, mobili, tutto è andato distrutto.

