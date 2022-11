Fiamme in un condominio a Mantova: un morto e 13 intossicati

Una persona è morta e altre tredici sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato ieri sera poco prima di mezzanotte in un appartamento di un palazzo nel quartiere di Cittadella, alla periferia di Mantova. La vittima non è ancora stata identificata. Le fiamme si sono sviluppate in un alloggio abitato da una coppia con un bambino. I tredici intossicati, tra cui alcuni bambini, sono stati ricoverati negli ospedali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere. Il condominio è abitato da molte famiglie straniere. I vigili del fuoco sono ancora in azione.