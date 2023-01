Maltempo, crollo il muro di contenimento del cimitero di Figline Valdarno

A causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Prato, dalle 2 della scorsa notte le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per danni d'acqua, alberi abbattuti e crolli di muri di contenimento.

Un muro di contenimento sulla Strada regionale 325 nel comune di Vernio è crollato ed ha parzialmente invaso la carreggiata per la quale si è reso necessario chiudere un senso di marcia. Un altro muro di contenimento è crollato presso il cimitero dell'abitato di Figline, invadendo la strada. Nel crollo alcune tombe sono rimaste danneggiate. Fino nella provincia pratese sono circa 20 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti la notte scorsa in supporto del comando di Prato. I vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano sono intervenuti alle ore 3:15 per liberare tre autovetture rimaste ferme nel sottopasso allagato in via Caponnetto nel comune di Calenzano (Firenze).