All'aeroporto di Malpensa (Varese) questa mattina due aerei si sono scontrati nel parcheggio. L'incidente ha coinvolto un aereo Delta Airlines appena atterrato da New York e un A320 EasyJet pronto al decollo per Tel Aviv si sono urtati con le rispettive ali. Lo scontro, avvenuto durante la fase di parcheggio al Satellite Nord dello scalo ha danneggiato lievemente le aeromobili ma non ci sono stati feriti.