È esplosa una palazzina a Lucca, in via per Camaiore in località Torre. Ne è scaturito un incendio intorno alle 14.40. Una donna di 55 anni è morta, il marito 60enne risulta disperso mentre la figlia di 17 anni è salva perché si trovava a scuola. I vigili del fuoco hanno estratto viva ma gravemente ferita anche una donna incinta di 26 anni. Ancora in corso lo spegnimento delle fiamme.

Esplode palazzina a Lucca, una donna morta, salva la figlia che era a scuola. Grave una 26enne incinta