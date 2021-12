Nuovo stop per il presidente della Lazio, Claudio Lotito e per la sua 'rivendicazionè di un seggio al Senato. Al suo posto resta quindi in carica Vincenzo Carbone, di Iv, eletto nello stesso seggio in Campania.

Lotito senza seggio, nuovo stop al Senato. «Spero ancora che il diritto sia riconosciuto»

Lotito e il derby in Senato: «Quel seggio gli spetta». Ma il voto segreto è un’insidia