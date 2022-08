Lodi, lancia sassi in autostrada arrestato 22enne

È stata ripristinata poco prima delle 11 del 12 agosto la circolazione sull'autostrada A1 fra Lodi e Casalpusterlengo che era stata bloccata da dopo le 9 per la presenza di un uomo che lanciava sassi sulle auto.

L'uomo è un 22enne di origine egiziana aveva tirato il freno d'emergenza del treno alta velocità Reggio Calabria - Milano, e poi sceso dal convoglio aveva cominciato a lanciare sassi contro le auto. Il giovane è stato bloccato dalla polizia con il teaser e dopo essere stato portato in ospedale e sedato ora si trova nella questura di Lodi in attesa del processo che avverà domani per direttissima. È accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio , resistenza a pubblico ufficiale.