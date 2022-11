Cagliari: donna uccisa a coltellate dal compagno, lui si costituisce ai carabinieri

Uccide a coltellate la compagna di 48 anni Metusev Slobodanka e poi si costituisce ai carabinieri. Lui, Stevan Sajn di 50 anni, è ora sotto arresto presso la caserma di Capoterra. È successo oggi intorno alle 12 in un centro di accoglienza per migranti a Capoterra, in provincia di Cagliari, dove i due, di nazionalità serba, erano ospiti. Quando i militari dell'Arma hanno bloccato l'uomo in strada, questo continuava a ripetere: «Cosa ho fatto? L'ho uccisa. È morta».