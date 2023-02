Lavoro, la denuncia di Sara: ​«Nessuno vuole i 50enni».

«Ho mandato curriculum a non so più quanti bar e ristoranti, senza neppure ricevere risposta. Per questo, leggere articoli in cui si lamenta la carenza di personale, mi fa rabbia». Sara Ervas è l'altra faccia della medaglia di un settore - quello dei pubblici esercizi trevigiani - che, ancor più di altri comparti, da tempo rimarca le difficoltà a trovare addetti. Tanto da dover tener abbassate le saracinesche per l'impossibilità di effettuare il servizio, specie nei giorni di maggior afflusso. Trevigiana, cinquantenne, Sara ha lavorato a lungo come cameriera, prima di sospendere alcuni anni dopo la nascita del figlio. Quando il ragazzo è cresciuto ed è diventato autonomo, ha provato a riprendere la sua professione.