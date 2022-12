A Ischia si prepara il palazzetto dello Sport per l'evacuazione: allestite 250 brandine per gli sfollati

Ad Ischia si preparano gli alloggi per gli sfollati di Casamicciola e degli altri comuni. Nel comune capoluogo i volontari stanno da questa mattina allestendo il palazzetto dello sport Federica Taglialatela, nella zona di Fondobosso che sorge a pochissima distanza dallo stadio Mazzella.

Nella struttura, intitolata alla memoria della giovane ischitana morta nella strage del Rapido 904 e scelta poiché dispone del sistema di riscaldamento, i volontari della colonna mobile della regione Campania stanno piazzando 250 reti e materassi arrivati da Napoli. A Forio era stato individuato un secondo hub per gli sfollati, nel palazzetto dello sport di via Casale, ritenuto però non idoneo per ragioni logistiche; nel frattempo i tecnici stanno effettuando un sopralluogo alla palestra della scuola Balsofiore ed a breve decideranno se sia idonea per ospitare le persone allontanate dalle loro case per ragioni di sicurezza.