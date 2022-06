Doveva essere una giornata di festa in piscina con gli amici e si è trasformata in tragedia. Intorno alle 9:30 nella via Bardanica, all'altezza del comune di Irsina un'auto con a bordo cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni è precipitata in un dirupo dopo essere uscita fuori strada. Uno dei ragazzi è morto mentre altri due sono in codice rosso uno a Potenza e l'altro a Matera.