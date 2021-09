Incidente in tangenziale contro i carabinieri, vola dal cavalcavia: morto ex sindaco di Surbo Fabio Vincenti

È Fabio Vincenti, 50 anni, ex sindaco di Surbo, la vittima dell'incidente stradale avvenuto pochi minuti fa sulla Tangenziale Est di Lecce, dove un'auto ha sfiorato le pattuglie dei carabinieri impegnate nel trasferimento in carcere di un arrestato ed è volata dal cavalcavia a ridosso dell'uscita per Torre Chianca.

Probabilmente l'ex primo cittadino è stato colto da un malore e ha perso il controllo dell'auto.

Nello scontro sono rimaste coinvolte entrambe le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Casarano arrivate a Lecce per condurre in carcere Abdeljalil Nhaib, tratto in arresto per la tentata rapina al bancoposta di Casarano avvenuta questa mattina. Le due auto sono state sfiorate dall'auto che ha poi fatto un pauroso volo dal cavalcavia. Illesi i militari.

Nel pomeriggio il tentativo di rapina e l'arresto

Il 24enne aveva tentato di rapinare un uomo allo sportello automatico dell’ufficio postale di piazza Umberto I, a Casarano. Il tentato colpo è avvenuto nelle prime ore della mattinata, con l’aggressore immediatamente bloccato anche grazie alla pronta reazione della vittima, un 58enne del posto e alcuni presenti che hanno immediatamente allertato i carabinieri.