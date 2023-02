Genova, incendio distrugge gli ultimi piani di un palazzina: sfollate 90 persone

Proseguono le operazioni di spegnimento del grosso incendio divampato ieri sera da un tetto di uno stabile di via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova. Sono 90 le persone sfollate. Un vigile del fuoco è rimasto ferito a un ginocchio mentre un residente è andato in ospedale perché senza medicine. Sul posto sono ancora presenti due squadre dei vigili del fuoco perché le fiamme riprendono vigore a tratti. Sette le pattuglie dei vigili urbani che hanno chiuso via Piacenza e via Emilia. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un innesco involontario causato dall'attrezzatura usata per i lavori di rifacimento del tetto.

