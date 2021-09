Green pass, oggi via all'obbligo su treni e aerei. Allerta per le proteste

Da oggi obbligo di Green pass per bus, aerei e treni a lunga percorrenza. Stazioni ferroviarie blindate contro i no vax, che minacciano di bloccarle. «Chi ferma la circolazione commette reato, avverte il sottosegretario all'Interno Sibilia, con Lamorgese che annuncia "tolleranza zero". E il ministro degli esteri Di Maio, minacciato di morte, rincara: «Bloccare la possibilità di muoversi vuol dire reprimere la libertà'. Stretta sulla scuola, con il ministro Bianchi che annuncia il via dal 13 settembre alla piattaforma per il controllo del Green pass. Sarà solo il preside ad effettuare il controllo, ognuno avrà un semaforo rosso ed uno verde. La verifica del Green pass del preside all'Ufficio scolastico regionale».

