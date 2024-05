Grandinata record a Torino, strade completamente imbiancate e i tetti ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio

Una violenta grandinata si e abbattuta questo pomeriggio, intorno alle 17, sulla zona nord-ovest di Torino. Sono decine i video pubblicati sui social network che mostrano le strade completamente imbiancate e i tetti ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio, come accaduto appena due giorni fa nella zona sud. Su tutto il Piemonte e ancora valida l'allerta gialla proprio per rischio idraulico. Domani, temporali in esaurimento nella mattina sulle aree di pianura, a cui seguira l'attivazione di rovesci diurni sui rilievi alpini.