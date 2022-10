Giulia Scannavino, dice di essere mamma e il colloquio diventa un incubo. Il racconto (virale) della 28enne romana

Come farai a Natale senza vedere tuo figlio? Soffirai a mandarlo da solo al mare con il papà durante le vacanze estive? Sono queste le domande a cui Giulia Scannavino, romana di 28 anni laureata in lingue e mamma di un bimbo di 2 anni è stata sottoposta durante un colloquio di lavoro per un'azienda. «Mi hanno valutato in base alla mia vita privata, dopo una selezione durata mesi e in cui ho superato ben 5 step» è la conclusione amara della ragazza in un post su Linkedin, diventato virale con oltre 2mila condivisioni.