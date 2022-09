Giorgia Meloni, giornata di incontri nella sede di Fratelli d'Italia

Dopo i risultati elettorali la vecchia guardia attacca il segretario della Lega Salvini. Bossi, fuori dopo 35 anni, dice "Non volevo candidarmi" e pensa, come Maroni, che sia ora di cambiare. Critico anche Castelli. Ma la Lega diffonde una nota per dire che al Consiglio federale "nessuno discute la segreteria Salvini". Incassata la vittoria, Giorgia Meloni inizia a mettere mano alla squadra di governo, pianificando le priorità, con Economia e Farnesina in testa. Incontro con Tajani nella sede di via della Scrofa.

C'è stato anche uno scambio di saluti su Twitter tra Meloni e il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Lui ha scritto: "Congratulazioni a GiorgiaMeloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano". Meloni ha risposto così: "Caro ZelenskyyUa sappiate che potete contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede!".