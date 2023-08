Funerali Francesco Alberoni a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio

Si sono tenuti a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali del sociologo e scrittore Francesco Alberoni, scomparso lo scorso 14 agosto a 93 anni. In prima fila davanti alla bara di legno chiaro, con un cuscino di rose bianche, ci sono i figli Paolo Giovanni Agostino, Margherita, Giulio e Francesca. Sulla sinistra le autorità tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, per la Regione Lombardia l'assessore Gianluca Comazzi, per il Comune di Milano la vice sindaca Anna Scavuzzo in fascia tricolore. In chiesa anche i colleghi di Alberoni, accademici e scrittori, come Cristina Cattaneo Beretta che ha scritto insieme a lui l'ultimo libro. All'ultimo saluto al sociologo anche l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, Piero Bassetti, il parlamentare di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato

Funerali Francesco Alberoni, il ricordo di Ignazio La Russa

«Credo che una persona come Francesco Alberoni abbia onorato soprattutto l'Italia intera e credo che i suoi libri rimangano una testimonianza imperitura del suo genio e della sua capacità di usare parole semplici per esprimere sentimenti più profondi». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato il sociologo scomparso all'età di 93 anni al termine delle esequie a cui ha partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. «Credo che questo sia il sua grande merito. Non potevo mancare a questo funerale. Sono stato avvisato dai familiari con cui ho un ottimo rapporto . E nonostante il momento agostano, credo che la gente che oggi è venuta a salutarlo - ha aggiunto - sia una testimonianza della traccia di affetto che lascia dietro a sé». «Ho conosciuto Alberoni tantissimi anni fa . Ci fu addirittura un tentativo di offrirgli assieme a Fini una candidatura in Alleanza Nazionale che lui cortesemente declinò - ha spiegato -. Poi ho avuto l'onore di introdurlo tanti anni dopo nella vicinanza con Fratelli d'Italia. Possiamo dire che ci ha onorato della sua vicinanza».