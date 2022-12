Frana Ischia, ritrovato il cane Thor: infreddolito e ferito, era scappato in un canalone

Era riuscito a scappare durante l'alluvione dello scorso 26 novembre a Ischia, ma la famiglia non lo aveva più trovato da allora e così il suo nome era finito tra i dispersi. Thor, un pitbull di una famiglia di Ischia è stato ritrovato così infreddolito e spaesato in un canalone dove si è rifugiato per giorni non riuscendo più a tornare a casa. Ora è stato riconsegnato ai suoi cari dopo essere stato accudito e visitato dai medici.