Frana in Valsugana, disagi per la viabilità dopo la caduta del masso

A seguito di una frana in Valsugana avvenuta ieri, le due corsie della carreggiata in direzione Nord sono chiuse, con deviazioni locali e invito ai mezzi pesanti di uscire a Romano d'Ezzelino. La carreggiata in direzione Sud è transitabile su una sola corsia. È necessario l'intervento di personale di ANAS e RFI per valutazioni strutturali del ponte e competenze ferroviarie. I tempi di riapertura della strada sono attualmente indefiniti. Il collegamento è garantito tramite deviazioni sulla SS50 bis/var verso Arsiè, Feltre, Belluno o la pianura. Il Servizio Gestione Strade informa gli utenti tramite pannelli a messaggio variabile. Al momento, non si segnalano disagi significativi al traffico, e sono in corso verifiche e operazioni di pulizia nella zona della frana in Veneto. La riapertura parziale della SS47 potrebbe essere programmata nei prossimi giorni, a condizione che le operazioni procedano come previsto.

#Vicenza, frana a Valbrenta lungo la Statale Valsugana al km 60 in località San Marino, coinvolta dal distacco anche la vicina linea ferroviaria: nessuna persona coinvolta, #vigilidelfuoco impegnati per la messa in sicurezza [#12gennaio 14:30] pic.twitter.com/G8qKrW3B7b — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 12, 2024