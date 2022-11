Migranti, le foto dello sbarco: attracca la Geo Barents

La Geo Barents con 572 migranti è la seconda nave ad attraccare al porto di Catania. Ha infatti ricevuto l'ok dalle autorità italiane affinché siano valutati i casi di vulnerabilità a bordo. Il capitano della Humanity fa sapere che non lascerà il porto, come invece era richiesto dalle autorità. «Rimarremo qui assieme ai sopravvissuti finché non saranno sbarcati».