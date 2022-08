Ferrara, tromba d'aria danneggia un centro commerciale

«Stiamo lavorando con tutta la macchina dei soccorsi a pieno ritmo. State tutti bene? Sono sul territorio a fare la conta dei danni. Per ora sul Capoluogo i più evidenti sono da Cioch, presso la galleria di via De Amicis, in via Borgatti e in via Pironi. Sto andando anche nelle frazioni. Che tromba d'aria incredibile. Mai visto uno scenario simile a Bondeno». Simone Saletti, sindaco di Bondeno, ha condiviso su Facebook le immagini dei danni causati dal maltempo. (Foto Facebook Simone Saletti)