È stato trovato impiccato l'ex fidanzato di Vanessa, la ragazza uccisa per strada a Aci Trezza, in provincia di Catania. La giovane, di 26 anni, è stata uccisa dall'ex amante a colpi d'arma da fuoco per strada la notte scorsa.

Milano, studentessa di 18 anni violentata in un b&b: fermato un uomo, l'altro è in fuga