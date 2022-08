Denny Magina, giallo sul 29enne caduto dal balcone a Livorno, gli amici: «È stato picchiato e spinto giù»

Indagini in corso sulla morte di Denny Magina, il 29enne trovato in vin di vita e poi morto in via Giordano Burno, a Livorno. Secondo gli amici il giovane non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato picchiato e poi spinto già dal quarto piano dell'edificio, forse addirittura "lanciato" dai suoi assassini. Gli inquirenti non escludono nessuna pista.