Debora Pagano e Leonardo Fresta, chi è la donna trovata morta in casa a Catania

Indagini in corso sulla morte di Debora Pagano, 32 anni, trovata morta nella sua casa a Macchia, frazione di Giarre (Catania) dopo che il marito Leonardo Fresta, 40 anni, ha avvisato i soccorsi ieri pomeriggio, 10 luglio. La figlia della coppia non era in casa al momento della morte, in quanto si trovava dai nonni a Letojanni.

Leonardo Fresta è stato fermato per omicidio. Secondo la ricostruzione del suo legale, l'uomo avrebbe trovato la moglie morta in casa venerdì e poi sarebbe rimasto sotto choc per due giorni. L'uomo avrebbe dunque avvisato il 118 solo due giorni dopo. Si attende l'autopsia per avere ulteriori dettagli sulla morte della donna.