Ddl Zan, oltre 40 manifestazioni in tutta Italia per protestare contro il voto del Senato

«Una luce per ogni volto ferito». Nella piazza arcobaleno di Bari gli oltre 500 manifestanti hanno replicato il flash mob fatto a Milano la sera della bocciatura in Senato del ddl Zan, alzando al cielo i loro telefonini con le torce accese «perché possano contarci - hanno detto - perché siamo più di chi ha applaudito calpestando le vite e i volti di ognuno di noi». In piazza, accanto al coordinamento del Bari Pride che ha organizzato la manifestazione e che ha raccolto l'adesione di 25 tra associazioni culturali e studentesche, partiti e sindacati, ci sono anche rappresentanti delle istituzioni locali, Comune di Bari e Regione Puglia. «Noi non ci fermiamo e ripartiamo più forti - ha detto l'assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - . Lo dobbiamo al Paese, a noi stessi, a chi ogni giorno è vittima di violenze e discriminazioni, lo dobbiamo ai nostri e alle nostre figlie».