Dallo striscione contro Fontana al look della Fascina: le immagini della giornata alla Camera

Domina la sobrietà negli outfit della prima seduta della Camera in apertura della diciannovesima legislatura. Gli uomini in grigio o nero, le donne spesso in total (o partial) black è il colpo d'occhio del Transatlantico affollato, tra una chiamata e l'altra per la votazione del presidente di deputati e deputate, 'ridottì post riforma costituzionale a 400. Se c'è chi come l'azzurra Marta Fascina ha scelto il blu, con tailleur ravvivato da una camicia azzurra con volant e cerchietto 'gioiellò, la dem Marianna Madia opta per un sobrio camicia e pantaloni neri con scarponcino in tinta. All'opposto Maria Elena Boschi (Iv) che abbina la decollete tacco 12 a una gonna lunga nera con uno spicchio colorato che si intravede tra le pieghe. Debora Serracchiani (Pd) spariglia con una giacca rosa chiarissimo, ma il mood dominante punta sull«istituzionalè a partire dalla leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni in giacca e pantaloni neri con top bianco e capelli tirati a coda di cavallo.