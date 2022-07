Draghi, la lunga giornata di incontri: domani il discorso alle Camere

La giornata del premier Mario Draghi oggi è fitta di incontri. Nella mattinata il premier è salito al Quirinale e ha avuto un colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. A Palazzo Chigi ha avuto un faccia a faccia con il segretario del Partito democratico che lavora alacremente per trattenerlo al governo. Il presidente del consiglio domani sarà in Parlamento per pronunciare il suo discorso alle Camere ed è appena rientrato dall'Algeria dove c'è stato un importante accordo economico. L'Algeria è diventato il primo fornitore italiano di gas.

