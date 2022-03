Congedo parentale, sarà indennizzato fino ai 12 anni

Il Governo ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive

europee che «estendono i diritti dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro». Lo fa sapere il ministro del Lavoro, Andrea Orlando con una nota nella quale sottolinea che tra le norme c'è l'aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per il quale si può chiedere il congedo parentale parzialmente indennizzato. Inoltre i mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) sono aumentati da sei a nove in totale.