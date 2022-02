Il Colosseo si colora con la bandiera Ucraina: il giallo e il blu proiettati a sostegno di Kiev

Questa sera, a Roma, il Colosseo è illuminato con i colori giallo e blu della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e vicinanza del popolo italiano a quello ucraino. Le emozionanti immagini che arrivano dalla capitale sono un segnale forte inviato a Kiev. Ma non l'unico. Da Palermo a Torino sono tantissimi i sit-in di italiani e ucraini, uniti per dire stop alla guerra.

