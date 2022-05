Cagliari, molotov conto il Comando dell'Esercito: la Digos visiona i filmati delle telecamere

Ieri notte un gruppo di persone ha lanciato una molotov contro l'ingresso del Comando Militare Esercito Sardegna in via Torino a Cagliari, lanciando due fumogeni accesi e imbrattando le pareti con la vernice rossa .Gli specialisti della questura hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona e quella dell'Esercito che, sicuramente, hanno ripreso tutte le fasi del raid. Una ventina di persone poco prima delle 22 si è avvicinata al portone d'ingresso del Comando e ha prima lanciato la vernice, poi la bottiglia incendiaria contro la parete laterale e acceso i fumogeni. L'azione è durata solo alcuni minuti, poi il gruppetto è fuggito di corsa dalla zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento porto e gli agenti della squadra volante. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, fortunatamente le fiamme non hanno provocato grossi danni, annerendo solo la parete. In via Torino sono poi arrivati gli esperti della Scientifica per i rilievi e gli uomini della Digos.

Al momento le indagini si stanno indirizzando su gruppi appartenenti agli anarchici-antagonisti. Nelle prossime ore i filmati acquisti saranno analizzati della Sezione antiterrorismo della Digos. Questa mattina personale dell'Esercito sta lavorando per ripulire l'ingresso del Comando. Il raid di ieri è avvenuto proprio davanti al luogo da cui ieri è partita la manifestazione contro la guerra, le basi e le esercitazioni militari in Sardegna. Domani a Sant'Anna Arresi - che con il litorale di Porto Pino, è uno dei Comuni più vicini al poligono di Teulada dove si sta svolgendo l'esercitazione della Marina Mare Aperto 2022 - ci sarà un'altra manifestazione contro la presenza militare in Sardegna.